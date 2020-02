In Antartide neve rossa come il sangue [FOTO]

In Antartide la neve è diventata rossa, come si evidenzia nella foto a corredo dell’articolo scattata all’esterno della base ucraina Vernadsky sull’isola di Galindez. La causa? Una microscopia alga, esplosa per colpa delle elevate temperature e a sua volta responsabile di un’accelerazione dello scioglimento dei ghiacci.

Il fenomeno è stato documentato dalle impressionanti immagini pubblicate su Facebook dagli stessi ricercatori ucraini. Sono proprio i loro microscopi ad aver rivelato la presenza nella neve della Chlamydomonas nivalis, un’alga verde unicellulare comune in diverse regioni polari e alpine: abituata a ‘dormire’ durante l’inverno, fiorisce non appena il ghiaccio inizia a sciogliersi per effetto dei raggi solari.

Da ‘giovane’, l’alga appare verde per via degli organelli (cloroplasti) che fanno la fotosintesi ed è dotata di due piccole code che le permettono di nuotare. Una volta raggiunta la maturità, invece, perde la sua mobilità: per sopravvivere all’ambiente così estremo sviluppa una seconda parete cellulare isolante e uno strato di pigmenti rossi (carotenoidi) che le danno una particolare colorazione che va dall’arancione al rosso.

“Questo strato – spiegano i ricercatori nel loro post – protegge l’alga dai raggi ultravioletti”, ma assorbendo calore favorisce lo scioglimento del ghiaccio: l’effetto, utile alla crescita dell’alga, rischia pero’ di contribuire al cambiamento climatico.