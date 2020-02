Spazio, Arianespace si prepara al terzo volo del 2020: missioni per tlc e ambiente

Arianespace si prepara al terzo volo del 2020. Il colosso del trasporto spaziale commerciale porterà in orbita, con un Ariane 5 dal Guiana Space Center di Kourou, il satellite Jcsat-17 per l’operatore giapponese di tlc Sky Perfect Jsat Corporation, ed il satellite per il monitoraggio dell’ambiente Geo-Kompsat-2B del Korea Aerospace Research Institute (Kari).

Il Launch Readiness Review avrà luogo venerdì prossimo 14 febbraio per autorizzare l’avvio delle operazioni del conto alla rovescia finale, mentre il liftoff è previsto per martedì 18 febbraio tra le 23,18 e le 24,20 ora italiana.

“Con questa missione dedicata alle applicazioni spaziali per il monitoraggio delle telecomunicazioni e dell’ambiente, Arianespace contribuisce ancora una volta al miglioramento della vita sulla Terra” sottolinea la società aerospaziale.