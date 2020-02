Astrnomia: scoperta la più grande esplosione dopo il Big Bang

La più grande esplosione mai rilevata dopo il Big Bang – che si considera aver creato l’universo come lo conosciamo – sarebbe avvenuta a 390 milioni di anni luce dalla Terra: la scoperta è riportata su The Astrophysical Journal, secondo quanto riporta la BBC.

L’esplosione di energia potrebbe essere stata prodotta da un buco nero: ha lasciato una traccia nell’agglomerato galattico di Ophiucus.

Per molto tempo si è ritenuto che in quell’agglomerato di migliaia di galassie ci fosse qualcosa di singolare, anche perché i telescopi a raggi X avevano notato una curiosa curvatura: si pensava già in precedenza che si trattasse del prodotto di una prodigiosa emissione di gas da un buco nero, ma le dimensioni dell’anomalia ponevano ancora interrogativi.

La teoria è stata infine confermata dai dati ricevuti da due nuovi supertelescopi.