L’astronauta Samantha Cristoforetti ospite della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Samantha Cristoforetti, la prima italiana selezionata per gli equipaggi dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), racconta la sua esperienza di astronauta alla Scuola Superiore Sant’Anna, nell’incontro in programma venerdì 6 marzo 2020 in aula magna, con inizio alle ore 17.30 e conclusione alle ore 19. “Il cielo stellato sopra di noi” è il titolo dell’evento, promosso dal CUG (Comitato Unico di Garanzia) della Scuola Superiore Sant’Anna e che rientra tra le attività di divulgazione scientifica, parte integrante della “terza missione” delle università.

In apertura, Sabina Nuti, rettrice alla Scuola Superiore Sant’Anna, porge il benvenuto a Samantha Cristoforetti. Paolo Dario, delegato alla “terza missione” e docente dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, presenta l’ospite e introduce il suo intervento. Terminato l’intervento di Samantha Cristoforetti, Sabina Nuti ha il compito di avviare e moderare il dibattito, insieme ad Anna Loretoni, preside della Classe Accademica di Scienze Sociali e docente di Filosofia Politica.