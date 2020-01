Astronomia: cosa ci riserva il mese di Febbraio 2020

Febbraio è il secondo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’inverno nell’emisfero boreale (dell’estate nell’emisfero australe). Tante sorprese astronomiche ci attendono: Venere sarà protagonista del cielo serale, mentre il terzetto Marte, Giove e Saturno brillerà a oriente all’alba.

Febbraio è anche il mese in cui l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano rientra a Terra (il 6): il passaggio più luminoso e lungo della Stazione Spaziale è in programma il giorno prima, il 5 febbraio (ore 18:37, sorvolerà la Pianura Padana).

Per quanto riguarda il Sole, si trova nella costellazione del Capricorno fino al 16, in seguito passa nella costellazione dell’Acquario. La durata del giorno aumenta di circa 70 minuti nel corso del mese.

La Luna si trova in fase di Primo Quarto il 2, Plenilunio il 9, Ultimo Quarto il 15, Novilunio il 23.

Il nostro satellite raggiunge il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita il 10 (perigeo, 360463 km), ed il punto opposto il 26 (apogeo, 406276 km).

Per quanto riguarda i pianeti del Sistema Solare, Mercurio è visibile prima dell’alba, e tramonta oltre un’ora e mezza dopo il Sole. Venere si può ammirare al calare della sera, ed il tempo di osservazione aumenterà con passare dei giorni: a fine mese tramonterà quasi 4 ore dopo la nostra stella. Marte è visibile al mattino presto, prima dell’alba, basso sull’orizzonte sudorientale. Giove viene a trovarsi tra Saturno e Marte, nella costellazione del Sagittario, prima dell’alba sull’orizzonte sudest. Saturno completa il terzetto: è l’ultimo a sorgere e si potrà ammirare per meno tempo rispetto agli altri pianeti. Urano è visibile (per mezzo di telescopio) nel corso della prima parte della notte, in direzione sudovest. Nettuno si può osservare (per mezzo di telescopio) nelle prime ore della sera sull’orizzonte sudovest, più basso rispetto a Venere.

Congiunzioni: Luna-Marte il 18; Luna-Giove il 19; Luna-Saturno il 20; Luna-Venere il 27.

In riferimento alle costellazioni, protagoniste indiscusse del cielo di febbraio sono quelle invernali. A Sud brilla incontrastata Orione, e più in alto il Toro, l’Auriga e i Gemelli. A occidente tramontano Ariete e Pesci, a est scorgiamo il Cancro, tra Gemelli e Leone. A poca distanza possiamo osservare la costellazione della Vergine.

A nordovest troviamo facilmente Cassiopea e vicino ammiriamo Perseo. Verso nordest osserviamo l’Orsa Maggiore.