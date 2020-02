Astronomia: Orione e l’anello di Barnard, “una visione magica” [FOTO]

Una “visione magica” di Orione viene proposta dal Gruppo Astrofili Palidoro, che ha immortalato “la Costellazione di Orione e l’anello di Barnard. Si tratta del Complesso Nebuloso di Orione, ricco di idrogeno, culla di formazioni stellari. Questa immagine è ottenuta dalle riprese di Paolo Rizzo del Gruppo Astrofili Palidoro con Samyang 35 1.4 e Camera Canon 100D super UV-IR-Cut in due sessioni:

• H-Alpha: 20x900sec. ISO-800 utile per il raccoglimento dell’emissione dell’Idrogeno;

• RGB: 60x30sec. ISO-800 utile per l’ottenimento dei colori naturali.

Risultato dell’elaborazione di Giuseppe Conzo e Paolo Rizzo ottenuto dall’integrazione del segnale in H-Alpha e il colore in RGB.

Integrazione totale 1 ora e 30 minuti.

Le riprese sono state realizzate a Fiumicino (RM).”