Australia: dopo gli incendi “più vicine all’estinzione” 113 specie animali

Gli incendi che hanno devastato per mesi l’Australia hanno duramente colpito flora e fauna, tanto che ora 113 specie animali sono state dichiarate dal governo federale “più vicine all’estinzione“, e necessitano dunque di “attenzione urgente“.

“Alcune specie erano già minacciate prima degli incendi, ma questa nuova analisi include altre specie di mammiferi, uccelli, rettili, rane e crostacei, che prima non erano considerate in pericolo“, ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sussan Ley: si tratta di 13 specie di uccelli, 20 di rettili, 17 rane, 5 invertebrati, 22 specie di crostacei e 17 di pesci.

Tra le specie indicate figurano anche quelle simbolo di Kangaroo Island, il topo marsupiale dunnart e il pappagallo nero, poi anche la rana corroboree, il marsupiale parma wallaby, l’uccello lira superb e la lucertola d’acqua water skink.

La lista sarà la base da cui partire per indirizzare gli sforzi di recupero, che includono lanci di cibo e programmi di riproduzione per reintrodurre gli animali nei loro habitat.