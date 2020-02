Avete fatto gli auguri ai vostri amici pelosetti? Oggi è la loro festa: il 17 febbraio è la Giornata Nazionale del Gatto

Oggi è la Giornata Nazionale del Gatto. La ricorrenza, nata in Italia nel 1990 grazie ad un’iniziativa della giornalista Claudia Angeletti che propose ai lettori di “Tuttogatto” di stabilire un giorno per festeggiare gli amici felini, è stata individuata proprio il 17 febbraio. E oggi, ovviamente, tutto il gattofilo popolo del web si è dato alla pazza gioia nella pubblicazione di foto dei proprio amici pelosetti.

FESTA DEL GATTO: QUASI IN UNA CASA SU TRE, I CONSIGLI ENPA

Cosa fare prima dell’arrivo di un gattino in casa? In occasione della Giornata Nazionale del GATTO che si celebra oggi, l’Ente Nazionale Protezione Animali pubblica “Adotta un GATTO“, una guida gratuita per imparare a prendersi cura dei nostri amici gatti a 360 gradi: preparazione della casa, sterilizzazioni, vaccini, igiene, comunicazione, viaggi, socializzazione e tanto altro. vuole essere uno strumento gratuito per tutti per rispondere a queste e a tante altre domande che insorgono quando una famiglia decide di accogliere un gatto.

“Come ci ha ricordato l’Eurispes con il Rapporto Italia 2020 – afferma Marco Bravi, presidente consiglio nazionale ENPA – quasi un italiano su tre ha un GATTO. Questa festa ci è sembrata quindi l’occasione giusta per mettere a disposizione di tutti uno strumento di informazione gratuita per aiutare gli amanti dei gatti a prendersi cura loro al meglio, con ancora più cognizione di causa. Bisogna infatti ricordare che, come tutti gli animali, anche i gatti hanno delle esigenze etologiche specifiche che vanno rispettate: dal cibo ed acqua forniti in quantità adeguate, dagli arricchimenti di arredo che gli consentono movimento e il gioco, senza dimenticare l’indispensabile relazione con le persone ma anche con i loro simili. L’Enpa porta avanti campagne di informazione e sterilizzazioni sul territorio tutto l’anno prendendosi cura di decine di migliaia di gatti ogni anno“.

GIORNATA GATTO: IN ITALIA 7 MILIONI, NEL 2019 OLTRE 90MILA ADOZIONI

Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata del Gatto. “In Italia si stima siano sette milioni i gatti che vivono nelle famiglie italiane, mentre altri 3 milioni sarebbero i gatti che vivono nelle colonie o allo stato randagio – si legge in una nota della associazione animalista Aidaa -. Altri 200.000 gatti sempre secondo le stime generali sono presenti nei rifugi in attesa di adozione di questi circa 30.000 sono cuccioli rinvenuti abbandonati dopo i primi mesi di vita. In attesa che in tutta Italia venga resa obbligatoria l’anagrafe felina e la microchippatura anche dei gatti cosi come avviene per i cani si stima che le famiglie italiane che nel corso del 2019 hanno adottato un gatto siano state oltre 80.000 mentre superano i 90.000 i gatti entrati nelle case degli italiani circa 15.000 in più rispetto al 2018“.