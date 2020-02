Bachelet: Fico, ‘suo impegno morale per difesa libertà e istituzioni’

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Vittorio Bachelet venne ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse sulle scale dell’Università La Sapienza. Il ricordo del suo sacrificio richiama ancora oggi la necessità di un costante esercizio di democrazia e di coesione sociale, nella difesa costante delle Istituzioni democratiche, contro ogni forma di fanatismo politico, di odio ideologico e di violenza terroristica. Un ricordo che, come scriveva lo stesso Bachelet, deve quindi tradursi in ‘un impegno morale e uno sforzo di pratica efficienza per la difesa della libertà, per la costruzione di una convivenza civile più umana e serena che sappia accogliere e ordinare, in un disegno di giustizia, la tumultuosa crescita della nostra società'”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico.