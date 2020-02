Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Quaranta anni fa veniva assassinato dalle Br il vicepresidente del Csm Vittorio Bachelet. Fine giurista, professore ed europeista convinto fu un uomo di straordinaria umanità e rigore istituzionale, come ci ricordano i familiari e i più stretti collaboratori. Un esempio per tutti”. Così in un tweet il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.