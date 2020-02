Batman, l’alcolismo, il gioco d’azzardo e il sesso: ecco perché Ben Affleck ha deciso di non vestire i panni di Bruce Wayne

Batman è uno dei supereroi più amati al mondo. Dagli anni ’80 i film cinematografici dedicato all’uomo-pipistrello riscuotono enorme successo ai botteghini e non solo. Ben Affleck ha rilasciato un’intervista al New York Times rivelando i veri motivi per cui ha deciso di non vestire più i panni di Bruce Wayne. L’attore ha dichiarato che la lotta contro il vizio dell’alcol, il divorzio da Jennifer Garner e le difficoltà sul set di Justice League lo hanno spinto ad abbandonare il ruolo. Il matrimonio di Affleck con Garner è finito nel 2018 dopo una lunga separazione. “Ho mostrato a qualcuno il copione del film – ha raccontato Affleck – e mi hanno detto: ‘La sceneggiatura è buona, ma penso anche che berrai fino a crollare, se attraverserai un altro periodo come quello che hai appena passato’“. Affleck ha spiegato che “beveva relativamente nella norma”, ma poi ha perso il controllo. “Ho iniziato a bere sempre di più quando il mio matrimonio stava andando in pezzi. Provi a stare meglio mangiando, bevendo, facendo sesso, giocando d’azzardo, facendo shopping o altro“, ha rivelato l’attore. “Ma tutto questo finisce per peggiorarti la vita. Quindi fai di più per far sparire quel disagio. E inizia il vero dolore. Diventa un circolo vizioso che non puoi interrompere. O almeno è quello che mi è successo“. L’attore ha interpretato Batman tre volte: in Batman vs Superman: Dawn of Justice, Justice League, e in Suicide Squad, dove ha fatto solo un cameo.