Borsa del Turismo: un incontro dedicato ai borghi calabresi, cuore del territorio e delle tradizioni della regione

Si conclude la terza e ultima giornata di lavori per gli operatori calabresi intervenuti alla Borsa del Turismo a Milano. Lo stand ha ospitato nella mattinata un incontro dedicato ai borghi calabresi, cuore del territorio e delle tradizioni di questa terra e dal grande potenziale attrattivo per il turismo esperienziale: ne ha parlato Domenico Antonio Schiava, Dirigente Generale Dipartimento Urbanistica, che ha raccontato gli obiettivi del bando da 100 milioni di euro (per i comuni) e da 37 milioni (per i privati) volto proprio alla valorizzazione dei borghi. “Il Progetto Borghi – ha spiegato Schiava – vuole partire dalle attività e delle persone, prima dai contenuti e poi dai contenitori, in un’ottica di filiera che coinvolge i comuni e i giovani che vogliono fare impresa: i primi perché possano recuperare il decoro e avere cura dell’estetica dei luoghi e i secondi perché offrano idee per rendere vivi e animati tali luoghi“. “La parte del bando rivolta ai privati è dedicata in parte ai giovani fino a 29 anni, consentendo il finanziamento di idee e progetti con bonus da 70.000 euro, invece oltre i 29 anni, con finanziamenti agevolati volti al supporto dei bed & breakfast diffusi, della ristorazione e dei servizi turistici, perché il viaggiatore che arriva in Calabria si senta sempre assistito e coccolato. È importante combattere la disgregazione sociale, favorire la formazione e, anche con il supporto delle nuove tecnologie a disposizione, incentivare la conoscenza del territorio calabrese anche da parte dei calabresi stessi, soprattutto da parte dei tanti giovani che oggi scelgono di migrare. Nei nostri borghi sono custoditi storia, valori antichi e culture che devono essere raccontati in maniera moderna e strategica per poter diventare finalmente prodotto turistico.” Subito dopo l’incontro è stata nuovamente la volta della chef stellata Caterina Ceraudo che nel corso di Bit ha curato una serie di speciali showcooking seguiti da degustazioni di prodotti tipici calabresi che hanno riscosso molto successo tra i numerosi visitatori passati dallo stand della Calabria.