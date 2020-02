Cade da cascata di ghiaccio e sbatte la testa: arrampicatore recuperato dal Soccorso alpino

Un arrampicatore è precipitato per circa sei metri sulla cascata di ghiaccio delle Grotte, in località Valorz, in val di Rabbi. L’incidente è avvenuto verso le 11 di questa mattina, quando l’uomo stava affrontando il secondo tiro da primo di cordata della scalata quando è precipitando per alcuni metri sbattendo la testa contro il ghiaccio. La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 11 da parte del compagno di cordata. L’uomo è stato recuperato dal Soccorso alpino, stabilizzato, caricato sulla barella e quindi trasportato a bordo dell’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.