Cade dal tetto della parrocchia: 30enne ferito a Lanciano

Cade dal tetto dell’ufficio parrocchiale della chiesa di San Pietro, a Lanciano(Chieti), mentre effettua lavori di manutenzione alle guaine in catrame. L’incidente e’ avvenuto oggi poco dopo le 14.30 ed ha visto rimanere ferito un uomo di 30 anni, residente a Castel Frentano (Chieti), che ha riportato un trauma cranico maggiore.

A trovarlo a terra privo di sensi, vicino a una scala, e’ stato il parroco e alcuni parrocchiani. Soccorso dal 118 il ferito e’ stato prima trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano poi trasferito in codice rosso al piu’ specializzato reparto neurochirurgico di Pescara. Le sue condizioni sono gravi ma non e’ in pericolo di vita. Indaga la polizia.