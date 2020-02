Cade e finisce sotto le ruote del pullman in arrivo: grave un 16enne

È grave uno studente di 16 anni investito dal pullman su cui stava per salire dopo essere uscito da scuola. È successo nei pressi dell’istituto agrario di Mutigliano (Lucca). Secondo ricostruzioni, nella calca per salire a bordo, il giovane e’ finito sotto le ruote del mezzo ed e’ rimasto incastrato. Estratto dai vigili del fuoco, e’ poi stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cisanello (Pisa) in gravi condizioni. Secondo testimoni, il 16enne avrebbe perso l’equilibrio e, forse inciampando, e’ caduto proprio mentre arrivava il mezzo finendo sotto le sue ruote. È stato subito soccorso dai docenti ma per estrarlo e’ stato necessario l’intervento dei pompieri che hanno dovuto sollevare il pullman con un cuscino pneumatico. Pur ferito gravemente, lo studente e’ rimasto sempre cosciente. Sull’incidente accertamenti di polizia municipale di Lucca e polizia di Stato. I dirigenti dell’istituto scolastico comprensivo ‘Lucca 4’ hanno sottolineato che da tempo hanno chiesto al Comune di Lucca una soluzione per la fermata del pullman tale da mettere in sicurezza i giovani in attesa.