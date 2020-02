Un giovane trentino di 14 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta sulle piste da sci in Val di Fiemme, mentre con lo snowboard si trovava all’interno dello snowpark sull’Alpe Lusia. Sul posto è intervenuto l’elicottero del soccorso alpino di Moena. Il giovane è stato immobilizzato e stabilizzato dal personale medico e trasportato a Trento, dove è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara.