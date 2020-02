Oggi pomeriggio all’Alpe di Mera, nel comune di Scopello in Valsesia, si è verificato un brutto incidente con gli sci che ha visto protagonista una ragazza di 13 anni. La giovane è rovinosamente caduta durante una discesa e si è ferita in maniera seria, riportando fratture al bacino e a un femore. La ragazza, soccorsa dal personale del 118, è stata portata in elicottero al regina Margherita di Torino. Le ferite sono state valutate con il codice giallo.