Allerta Meteo, ultime ore di caldo: +23°C in Calabria e +18°C in Pianura Padana ma irrompe l’aria fredda e nevica a Udine [DATI e VIDEO]

Allerta Meteo – Ultime ore di gran caldo in Italia in questo mercoledì 26 febbraio che ha tanto il sapore di una giornata primaverile. Oltre alle temperature ben oltre i +20°C in Puglia, Calabria e Sicilia, sono impressionanti anche i +17-18°C diffusi in tutta la Pianura Padana. O forse non lo sono neanche più, visto che anche la Pianura Padana, come il resto d’Italia, in questo inverno praticamente anonimo ha registrato temperature quasi sempre al di sopra della media e precipitazioni scarsissime.

Tra le temperature massime più rilevanti raggiunte nella tarda mattinata di oggi, segnaliamo:

+23°C a Bova, +22°C a Catania; +21°C a Bari, Bisceglie, Sant’Agata Li Battiati; +20°C a Palermo, Crotone, Mola di Bari, Termoli, Vieste, Valenzano, Oppido Mamertina, Pisticci, Palo del Colle; +19°C a Pescara, Chieti, Nepi, Sortino, Villapiana, Fasano, Vergato, Argenta, Gioiosa Ionica; +18°C a Foggia, Brindisi, Ferrara, Luzzi, Legnago, Savignano sul Panaro, Poggio Renatico, Minerbio, Mesola, San Felice sul Panaro, Longiano, Castrovillari; +17°C a Reggio Calabria, Bologna, Padova, Vicenza, Mantova, Cesena, Faenza, Corigliano Calabro, Pozzuoli, Latina, Civitavecchia, Pesaro, Noventa Vicentina, Loano, Canossa, Bagnacavallo, Comacchio, Cattolica, Gatteo, Loreo, Brugine, Finale Ligure; +16°C a Roma, Ravenna, Venezia, Parma, Cosenza, Messina, Imola, Forlì, Rovigo, Paderno Dugnano, Fidenza.

Ma, come detto, queste sono le ultime ore di caldo sull’Italia in attesa di una violenta sfuriata fredda e ventosa già dal pomeriggio, che produrrà un brusco calo termico (vedi mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). I primi effetti si vedono già ad Udine, dove dalla massima di +11°C delle 13:15, la temperatura è scesa a +4,1°C e la neve sta imbiancando la città (vedi video di seguito).

