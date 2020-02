Meteo, caldo senza precedenti in tutt’Italia: +24°C a Pescara e Bari, +21°C a Parma, +20°C a Bologna, +19°C a Roma e Milano [DATI LIVE]

Come ampiamente previsto nelle previsioni meteo dei giorni scorsi, un’ondata di caldo eccezionalmente anomalo sta investendo l’Italia intera in queste ore. Fa caldissimo in Abruzzo, in Puglia, in Basilicata, in Sicilia ma anche in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e Marche. Molto caldo anche nel Lazio, in Toscana, Umbria e sulle Alpi. Ecco le temperature massime odierne più significative, rilevate entro le ore 13:00 e quindi ancora parziali:

+24°C a Pescara, Bari, Valenzano e Bitritto

a Pescara, Bari, Valenzano e Bitritto +23°C a Catania, Siracusa, Fasano, Vieste, Palo del Colle, Bisceglie, Chieti, Pisticci, Pomarico e Nova Siri Marina

a Catania, Siracusa, Fasano, Vieste, Palo del Colle, Bisceglie, Chieti, Pisticci, Pomarico e Nova Siri Marina +22°C a Palermo, Brindisi, Cisternino, Acquaviva delle Fonti e Marconia

a Palermo, Brindisi, Cisternino, Acquaviva delle Fonti e Marconia +21°C a Parma, Sassuolo, Termoli, Porto Sant’Elpidio, Barletta, Putignano e Scanzano Jonico

a Parma, Sassuolo, Termoli, Porto Sant’Elpidio, Barletta, Putignano e Scanzano Jonico +20°C a Bologna, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Casale Monferrato, Reggio Calabria, Matera, Grosseto, Faenza, Rimini, Foggia, Lecce, Ancona, Fano e Senigallia

a Bologna, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Casale Monferrato, Reggio Calabria, Matera, Grosseto, Faenza, Rimini, Foggia, Lecce, Ancona, Fano e Senigallia +19°C a Roma, Milano, Brescia, Cagliari, Cremona, Mantova, Lodi, Vercelli, Asti, Alessandria, Guidonia, Avezzano e Crotone

a Roma, Milano, Brescia, Cagliari, Cremona, Mantova, Lodi, Vercelli, Asti, Alessandria, Guidonia, Avezzano e Crotone +18°C a Torino, Genova, Novara, Cuneo, Sondrio, Viterbo e Benevento

a Torino, Genova, Novara, Cuneo, Sondrio, Viterbo e Benevento +17°C a Napoli, Perugia, Bergamo , Salerno, Latina e Cosenza

a Napoli, Perugia, Bergamo , Salerno, Latina e Cosenza +16°C a Bolzano e Frosinone

Resta un po’ più fresco il clima del Nord/Est, dove comunque le temperature sono di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo: abbiamo +13°C a Pordenone, +12°C a Udine, Padova, Vicenza e Treviso, +11°C a Trieste e Venezia. Ma anche qui la colonnina di mercurio potrebbe salire ulteriormente verso l’alto nel pomeriggio.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: