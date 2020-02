Meteo, super caldo in Spagna: nuovo record a Valencia con +29,6°C, Alicante sfiora i +29°C [MAPPE e DATI]

Meteo – È stato un inizio febbraio anomalo per l’Europa dal punto di vista delle temperature, che in diverse località del continente si sono spinte su valori molto più che primaverili, stabilendo anche nuovi record in alcuni casi, come il giorno di febbraio più caldo in Piemonte da 62 anni. Il picco di questo caldo eccezionale si è avuto ieri, martedì 4 febbraio. Ancora una volta, la Spagna orientale ha sperimentato le temperature più alte.

L’aeroporto di Valencia ha stabilito in un nuovo record di tutti tempi per il mese di febbraio per questa località, con i +29,6°C registrati nel primo pomeriggio di ieri. Questo dato batte il record precedente di +29,4°C stabilito il 28 febbraio 1990. Anche per la città Javea/Xabia, sempre nella Comunità Valenciana, è stata una giornata molto calda, come testimoniato dai +28,9°C registrati. La stazione meteorologica ufficiale della città di Alicante ha toccato i +28,6°C, che rappresentano la quinta temperatura invernale più alta mai registrata in questa località dal 1859! Nel 1910, Alicante aveva raggiunto i +30°C.

Ecco alcuni dei dati più rilevanti sulle temperature massime registrate ieri in Spagna (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo):

+28,3°C all’Aeroporto San Javier (Murcia)

all’Aeroporto San Javier (Murcia) +28,1°C a Murcia

a Murcia +27,4°C a Valencia

a Valencia +27,4°C ad Oliva

ad Oliva +27,4°C a Miramar

a Miramar +27,2°C all’Aeroporto di Alicante

all’Aeroporto di Alicante +27,0°C a Lliria

a Lliria +26,7°C a Huelva (Andalusia).

L’ultima volta in cui ha fatto così caldo a gennaio o febbraio risale alla fine del febbraio 1995. Questo caldo ha raggiunto il picco ieri e i prossimi giorni dovrebbero essere leggermente più freschi, sebbene ancora ben al di sopra della norma.

Intanto su Balcani e Italia è iniziata l’irruzione di aria artica che per almeno 48 ore riporterà temperature più consone al periodo dell’anno, con un crollo termico di 20°C, e neve al Centro-Sud.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: