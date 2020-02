Camera: per suppletive dopo 5 mesi Gualtieri riprende post Facebook

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Care amiche, cari amici, dove eravamo rimasti… Cinque mesi fa, giorno più giorno meno, pubblicavo su questa pagina il mio ultimo post datato 22 agosto. Ero stato da poco riconfermato presidente della commissione Affari economici del Parlamento europeo. La comunicazione che ha cambiato la mia vita mi arrivò pochi giorni dopo quel mio ultimo post: Pd e Cinquestelle avevano trovato l’accordo per formare un nuovo governo e mi si chiedeva di lasciare Bruxelles per assumere l’incarico di ministro dell’Economia e delle Finanze. Un onore immenso ma anche la consapevolezza di una grandissima responsabilità”. Lo scrive su Facebook il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, annunciando la ripresa dei suoi post in vista della campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio di Roma 1 della Camera.

“Ora -aggiunge- deve cominciare una fase nuova per il governo: non dobbiamo accontentarci dei risultati ottenuti e dobbiamo tutti spingere per una più forte azione riformatrice. A questa fase nuova che vogliamo aprire si aggiunge una novità che mi riguarda: la candidatura alle elezioni suppletive per il seggio alla Camera nel collegio di Roma1 lasciato da Paolo Gentiloni al momento della sua nomina a commissario europeo. Questa candidatura non era nei miei pensieri. Quando però mi è stato detto che una mia disponibilità avrebbe consentito un accordo unitario nel centrosinistra, e avrebbe contribuito a rafforzare l’impegno del governo e del Parlamento per Roma, ho capito che non potevo tirarmi indietro”.

“Parte dunque una nuova sfida, la affronto con entusiasmo e anche con il piacere di riprendere un dialogo e un contatto diretto con i cittadini, in particolare con i miei concittadini. Anche per questo -conclude Gualtieri- ho deciso di riprendere ad utilizzare questa mia pagina di Facebook e farne il luogo dove condividere con voi questa campagna elettorale e il mio lavoro nel governo”.