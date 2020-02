Canale di bonifica Santeramo in Colle, la denuncia di un cittadino: “Cumuli di rifiuti e acque putride” [GALLERY]

Di seguito la denuncia del nostro lettore Franco Labarile in merito al Canale di bonifica Santeramo in Colle: “Che succede lungo il Canale di Bonifica che attraversa il territorio di Santeramo in Colle partendo dallìincrocio della strada per Matera in prossimità di note industrie del divano e che prosegue in direzione Laterza e Castellaneta? Oltre a cumuli di rifiuti organici e speciali preoccupa vedere acque palesemente putride con schiuma galleggiante lungo il canale. Sarebbe opportuno che Autorità competenti svolgano i dovuti accertamenti e le relative analisi microbiologiche.”

Le immagini esplicative in una gallery, a corredo dell’articolo, con foto scattate da Franco Labarile.