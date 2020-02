Termina oggi il Carnevale 2020.

Nel giorno di Martedì Grasso si concludono i 7 giorni “grassi” di Carnevale, durante i quali hanno luogo molte sfilate. Domani arriva il “Mercoledì delle Ceneri”, che segna l’inizio della Quaresima.

Per l’occasione, nella gallery in alto proponiamo una selezione di immagini e gif per fare gli auguri di buon Martedì Grasso 2020, di seguito i link per video, frasi, citazione e proverbi.