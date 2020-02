Carnevale 2020, Buon Giovedì Grasso! Le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri

Al via i festeggiamenti del Carnevale 2020!

Il termine deriverebbe dall’espressione “Carnem levare” con cui, nel Medioevo, si indicava la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, cioè dal giorno successivo alla fine del Carnevale, sino al Giovedì Santo, prima della Pasqua.

I festeggiamenti principali avvengono il Giovedì grasso e il Martedì grasso, ossia l’ultimo giovedì e l’ultimo martedì prima dell’inizio della Quaresima.

In dettaglio ecco le date del Carnevale 2020:

Giovedì grasso: 20 Febbraio

Carnevale: 23 Febbraio

Martedì grasso: 25 Febbraio

Mercoledì delle Ceneri: 26 Febbraio (inizia la Quaresima).

In alto una gallery con le immagini e le GIF più belle da inviare su social e app come Facebook e WhatsApp per fare gli auguri di Buon Carnevale 2020, di seguito, alcuni link di approfondimento: