Carnevale 2020, Buon Martedì Grasso: le più belle FRASI, tanti PROVERBI e CITAZIONI per gli auguri

Volge al termine il Carnevale 2020, una festa all’insegna dell’allegria, della baldoria, dei travestimenti, volge al termine

Col Martedì Grasso si concludono i 7 giorni “grassi” di Carnevale, durante i quali si tengono molte sfilate. Il giorno successivo è il “Mercoledì delle Ceneri”, che segna l’inizio della Quaresima.

Secondo la tradizione in questa giornata andrebbero consumati tutti i cibi più prelibati rimasti in casa, che durante la quaresima non si potrebbero consumare, come ad esempio la carne: dato che un tempo si mangiavano prevalentemente cibi grassi, l’ultimo giorno di Carnevale è detto in Italia “Martedì Grasso” e in Francia “Mardi Gras”.

Anche durante il Martedì Grasso ci si maschera e si sfila per le strade cittadine.

Per l’occasione, proponiamo di seguito tante frasi, citazioni e proverbi da condividere, per fare gli auguri di Buon Martedì Grasso 2020!