Carnevale 2020: da Trump alla Brexit, lo spettacolo dei carri allegorici a Mainz [FOTO]

Siamo ormai nella settimana del Carnevale e per le strade delle città del mondo iniziano a sfilare i più disparati carri allegorici. Le foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, mostrano i carri che sfileranno per le strade di Mainz, in Germania. Il Lunedì delle Rose è il giorno principale del carnevale nei Paesi di lingua tedesca e quest’anno cade il 24 febbraio. Le parate di questo giorno tipicamente presentano satira politica, secondo un’antica tradizione. E ce n’è per tutti.

In un carro, è rappresentato il Presidente statunitense Donald Trump, che canta le sue lodi su Twitter ogni giorno, accendendo il “fuoco”. Un altro carro mostra il Primo Ministro britannico Boris Johnson che tiene in mano un cartello della Brexit, mentre mostra alla Regina Elisabetta il suo fondoschiena nudo. Non mancano neanche le proteste che si stanno verificando ad Hong Kong. E i temi rappresentati per il Carnevale 2020 sono anche tanti altri.