Carnevale: il 23 febbraio una giornata speciale al Bioparco di Roma

In occasione di Carnevale, domenica 23 febbraio 2020 al Bioparco di Roma tutti i bambini mascherati da animale avranno diritto all’ingresso speciale a 10 euro.

Durante la giornata le famiglie potranno partecipare al percorso animato I vestiti degli animali: un’avvincente visita guidata tra livree mimetiche per nascondersi, penne lunghe e colorate per attirare le femmine e colori vivaci per comunicare il pericolo. Inoltre, truccatrici professioniste saranno a disposizione per trasformare bambini e adulti nel proprio animale o personaggio preferito.

Per l’occasione, gli appuntamenti degli A TuxTu con gli animali verteranno sui ‘trucchi’ che permettono agli animali di vivere nel proprio ambiente. Si potranno osservare da vicino blatte soffianti, furetti, insetti stecco e altri animali.

A mezzogiorno, consueto appuntamento con il pasto dell’elefante asiatico Sofia, cui i bambini potranno dare da mangiare, in compagnia del personale zoologico che svelerà tutti i segreti dei pachidermi.

Inoltre i guardiani organizzeranno i pasti degli animali per scoprire gli ingredienti del pranzo di: macachi del Giappone, lemuri catta, elefanti asiatici, orsi, scimpanzé, ippopotami anfibi, foche grigie e pinguini del Capo.

Le attività della giornata si svolgono su prenotazione da effettuare domenica stessa in loco e sono comprese nel costo del biglietto.

Continua il supporto del Bioparco all’Associazione Australiana Zoo e Acquari (ZAA) per l’emergenza Australia: i visitatori possono contribuire con una donazione presso il Bioparco, oppure aderendo alla raccolta fondi: https://www.zooaquarium.org.au/. Il fine è lo stesso: sostenere le attività di salvataggio, cura e riabilitazione fisica e psichica degli animali coinvolti, per poterli riportare in natura. Maggiori informazioni su: http://www.bioparco.it/emergenza-australia/.