Carnevale di Venezia: oggi il Volo dell’Angelo, al via i festeggiamenti

Circa 30mila persone hanno assistito oggi al “Volo dell’Angelo” dal campanile di San Marco, che ha dato ufficialmente il via al Carnevale di Venezia: protagonista la giovane Linda Pani, 20enne veneziana, nominata Angelo del Carnevale 2020 dopo aver vinto il concorso delle “Marie” del 2019.

La ragazza si è lanciata dall’alto, attaccata ad una fune metallica che l’ha portata fino in piazza, acclamata dalla folla.

In piazza San Marco sono presenti 5 varchi controllati, che sono stati chiusi quando è stata raggiunta la capienza massima, 25mila persone.