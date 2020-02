Cina: imminente costruzione della stazione spaziale

Al via l’inizio dei lavori per costruire la stazione spaziale cinese: ad aprile è previsto il volo inaugurale del razzo Long March-5B, che trasporta una versione sperimentale dell’astronave cinese con equipaggio di nuova generazione. Il razzo, il prototipo della capsula centrale della stazione spaziale e l’astronave sperimentale con equipaggio sono in fase di test presso il Centro di Lancio Spaziale di Wenchang, sulla costa della provincia insulare di Hainan, in Cina meridionale.

Durante il volo, che potrebbe tenersi da meta’ a fine aprile, l’astronave sara’ inviata nello spazio senza equipaggio. Invece – spiegano – il prototipo della capsula centrale della stazione spaziale non sara’ lanciato. Secondo la China Manned Space Agency (CMSA), il Long March-5B e’ una versione modificata del Long March-5, attualmente il piu’ grande razzo vettore della Cina, e sara’ utilizzato principalmente per l’invio di capsule della stazione spaziale cinese e di grandi veicoli spaziali nell’orbita terrestre bassa. Gli ingegneri spaziali hanno sviluppato per il Long March-5B una nuova carenatura grande, lunga 20,5 metri e dal diametro di 5,2 metri. L’intero razzo e’ lungo circa 53,7 metri, con uno stadio centrale di 5 metri di diametro e quattro booster di 3,35 metri di diametro.

Il razzo utilizza combustibile ecologico, che comprende cherosene, idrogeno liquido e ossigeno liquido. Secondo Wang Jue, direttore capo del team di sviluppo Long March-5 presso la China Academy of Launch Vehicle Technology della China Aerospace Science and Technology Corporation, ha un peso al decollo di circa 849 tonnellate e una capacita’ di carico utile di 22 tonnellate per l’orbita terrestre bassa.

Dopo il volo inaugurale del Long March-5B, alla fine di quest’anno il razzo vettore Long March-5 lancera’ la prima sonda marziana cinese e la sonda lunare Chang’e-5. La Cina mira a completare la costruzione della stazione spaziale intorno al 2022. Secondo la CMSA, nei prossimi tre anni sono previste piu’ di 10 missioni per completare la costruzione e padroneggiare le tecnologie di base per l’assemblaggio in orbita e la costruzione di grandi veicoli spaziali complessi, oltre al volo spaziale con equipaggio a lungo termine nello spazio vicino alla Terra e agli esperimenti scientifici spaziali su larga scala. Gli esperti ritengono che le esercitazioni congiunte al centro di lancio spaziale e il primo volo inaugurale del Long March-5B sono molto importanti, poiche’ la Cina deve ancora affrontare molte sfide.