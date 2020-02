Non c’è pace per la Cina, spunta l’aviaria nella provincia di Hunan: 4500 polli morti, quasi 18.000 abbattuti

Quasi 18.000 polli sono stati abbattuti per un caso di influenza aviaria nella provincia interna cinese dello Hunan, confinante con lo Hubei, l’area da cui è partita l’epidemia di coronavirus. Il caso, riportato dai media cinesi, è avvenuto nella città di Shaoyang, nel centro della provincia interna cinese. Secondo quanto riferisce il Ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali cinese, nella provincia sono stati abbattuti 17.828 polli dopo che l’infezione dal ceppo H5N1 aveva provocato la morte di 4.500 esemplari in un allevamento che ne comprendeva oltre 7.800.

Per la Coldiretti, occorre evitare pericolosi allarmismi che in passato hanno provocato ingiustamente pesanti danni economici alle imprese con conseguenti gravi perdite occupazionali. “L’Italia – sottolinea la Coldiretti – dalla Cina non importa carne di pollame per la quale è peraltro obbligatorio indicare la provenienza in etichetta grazie ad una legislazione di avanguardia fortemente voluta dalla Coldiretti. L’Italia è peraltro autosufficiente nel settore avicolo“.