Clima, Guterres: “Non possiamo permetterci nuovi stop”

Il vertice “Cop25 e’ stata una delusione. Al Cop26, semplicemente non possiamo permetterci un’altra battuta d’arresto”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, nel corso di una riunione al Palazzo di Vetro con il Gruppo di amici per il clima. “L’obiettivo di tutti i Paesi deve essere avere una maggiore ambizione – ha aggiunto – I maggiori responsabili delle emissioni devono dare l’esempio, ma i segnali politici sono preoccupanti”. Guterres ha poi affermato che bisogna “interrompere la dipendenza dal carbone, che e’ una preoccupazione particolare nell’est, sud e sud-est asiatico e in diverse altre regioni”.