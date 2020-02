Clima: Bezos lancia “Earth Fund” da 10 miliardi di dollari

Il numero uno di Amazon Jeff Bezos lancia il “Bezos Earth Fund” per contrastare gli impatti dei cambiamenti climatici con un contributo iniziale di 10 miliardi di dollari. Un’iniziativa che intende supportare scienziati, attivisti, organizzazioni non governative, scrive il Ceo del più grande rivenditore online del mondo sul suo profilo Instagram, e “ogni sforzo che offra una reale possibilità per aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale“.

“I cambiamenti climatici sono la più grande minaccia per il nostro pianeta“, avverte, aggiungendo che inizierà a concedere sovvenzioni questa estate. “Voglio lavorare a fianco degli altri sia per amplificare i modi conosciuti sia per esplorare nuovi modi di combattere l’impatto devastante del cambiamento climatico su questo pianeta che condividiamo tutti“, osserva.

Lo scorso settembre Amazon ha presentato un piano globale per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio per le sue operazioni entro il 2040. La società ha anche promesso di passare al 100% di energia rinnovabile per alimentare l’intera infrastruttura aziendale entro il 2030.