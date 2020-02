Clima, Costa: “La lotta ai cambiamenti passa dalla collaborazione con Paesi come India”

Non può esistere lotta ai cambiamenti climatici se non si lavora, a livello internazionale, con i grandi attori globali, come l’India. Lo scrive su Facebook, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, al termine della sua visita a Nuova Delhi per prendere parte alla Cop13 sulla Conservazione delle specie migratorie, tenutasi a Gandhinagar, in India.

“Distesa come un ponte naturale attraverso il Mediterraneo, l’Italia e’ luogo di migrazione. Numeri enormi di uccelli, pipistrelli, insetti seguono lo sviluppo latitudinale della penisola nel corso dei loro movimenti tra Europa ed Africa – afferma -. Le sue tante isole di dimensioni diverse ed ampiamente distribuite rappresentano luoghi di attrazione per quei migratori che attraversano direttamente il mare. I mari – prosegue – che bagnano l’Italia sono anch’essi attraversati, lungo rotte invisibili quanto antiche, da masse di migratori marini, pesci ossei e cartilaginei, cetacei, dai delfini di specie diverse alle enormi balenottere, tartarughe marine che negli anni recenti stanno tornando a nidificare lungo le nostre spiagge grazie anche ai tanti sforzi di conservazione che il nostro ministero compie per proteggere questi siti cosi’ preziosi e vulnerabili”.

“In questi due giorni di viaggio – sottolinea il ministro Costa – ho incontrato il mio omologo indiano, il ministro dell’Ambiente, delle foreste e dei cambiamenti climatici Prakash Javadekar”. Il ministro ricorda come a settembre in Italia ci saranno i lavori della preCop. “Nessuno vuole un fallimento – dichiara -. Il futuro del pianeta passa anche da questi vertici. E l’Italia non puo’ perdere questa sfida di leader nella lotta ai cambiamenti climatici. Ho personalmente invitato il ministro indiano a Milano – ricorda -, dove si svolgera’ la preCop e lui mi ha assicurato che l’India ha ben presente la portata dell’evento per tutto il pianeta e non vuole farsi trovare impreparata e avra’ una grande ambizione.

E’ una notizia importantissima. Lo so che – conclude il titolare dell’Ambiente -, presi dai nostro problemi e dalle grandi difficolta’ ambientali che l’Italia sta affrontando, sembrano cose lontane. Ma anche queste sono necessarie per preservare al meglio l’ambiente e con esso la nostra salute e il nostro benessere. Se nel 1987 i Paesi non avessero negoziato e firmato il protocollo di Montreal, oggi il buco nell’ozono non si starebbe rimarginando”.