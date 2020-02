Clima: migliaia di cozze morte di caldo in Nuova Zelanda

Centinaia di migliaia di cozze sono state trovate morte su una spiaggia nell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, a causa dell’eccezionale caldo. Lo stesso destino toccherà a molte altre per via dell’accelerazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Secondo lo scienziato marino Andrew Jeffs dell’Università di Auckland (Usa), questa moria di massa di cozze sarebbe stata innescata sia dal caldo che dalla bassa marea. Il Northland sta vivendo gravi condizioni di siccità: ci sono molte regioni in cui non piove da ben oltre 40 giorni, un record.

I crostacei non sono gli unici a pagarne il prezzo. Gli uccelli Kiwi, ad esempio, muoiono mentre sono alla ricerca di acqua. Le autoritàsono costrette a utilizzare con urgenza autocisterne di acqua dolce per riempire i serbatoi di acqua piovana nelle comunità remote. A causa di uno specifico momento della giornata in cui il Sole, e quindi il caldo, erano particolarmente intensi, centinaia di cozze sono rimaste vittime.

“Penso che vedremo cambiare intere comunità di creature marine“, dice Jeffs. “Queste zone di marea sono già un posto molto intenso in cui vivere e un Sole molto caldo durante l’estate lo renderà solo più intenso. Saranno solo le piante e gli animali piu’ duri a sopravvivere li'”, aggiunge. Secondo un abitante dell’Isola del Nord neozelandese, Brandon Ferguson, l’odore delle cozze morte era pungente e inquietante. “Puzzava di morte e la maggior parte dei gusci era già stata ripulita dai gabbiani e da altra vita marina, ma c’erano ancora centinaia di cozze piene, cozze morenti e cozze morte nell’acqua e alcune galleggiavano intorno alla marea”, ha riferito Ferguson al quotidiano Northern Advocate.

“E’ stato straziante da vedere”, aggiunge, dichiarando che “c’erano più di 500.000 gusci vuoti”. Il Ministero delle industrie primarie ha dichiarato che stava indagando sull’estinzione di massa e ha esortato le persone a non raccogliere o mangiare le cozze colpite. Jeffs ha affermato che le cozze sono ecologicamente molto importanti per l’ambiente costiero della Nuova Zelanda, ma è probabile che scompaiano dalle aree della barriera corallina, poiché le condizioni diventano sempre più avverse, soprattutto durante l’estate. “Si tratta di sistemi di barriera su larga scala che si seccano e muoiono“, dice Jeffs. “Li perderemo semplicemente”, conclude.