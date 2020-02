Clima, Greta Thunberg: “Basta parole vuote”

In occasione di una protesta per il clima a Stoccolma, la 17enne attivista climatica Greta Thunberg ha elogiato i giovani per aver rappresentato la speranza e ha invitato le generazioni precedenti a fare di più per l’ambiente. “Non vogliamo sentire più parole e impegni vuoti da parte di coloro che fingono di prendere in considerazione il nostro futuro – ha detto – Non accettiamo che i giovani di oggi vengano dimenticati quando discutiamo del futuro, ecco perché saltiamo la scuola e continueremo fino a quando coloro che sono al potere non faranno ciò che è necessario per salvare il nostro futuro”. Questa è stata la prima volta, da maggio, in cui Greta ha preso parte ad una marcia di protesta nella capitale svedese dal momento che è stata sempre in viaggio.

La giovane attivista ha suscitato applausi dicendo che “non poteva immaginare un modo migliore per festeggiare San Valentino” di quello di partecipare alla protesta. “La crisi climatica è ancora quasi del tutto ignorata, anche se la scienza è cristallina – ha continuato – non sembra esserci alcuna idea di quanto sia grave”. Thunberg visiterà la città di Amburgo, nella Germania settentrionale, il prossimo venerdì. La protesta di oggi a Stoccolma è la numero 78.