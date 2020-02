Come si trasmette il Coronavirus? L’esperto fa chiarezza

Secondo un esperto cinese, Feng Luzhao, ricercatore di malattie infettive presso il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, il nuovo coronavirus non “galleggia” nell’aria a lungo, e attualmente non è dimostrato che possa essere trasmesso attraverso l’aerosol.

Il virus viene trasmesso principalmente attraverso goccioline respiratorie e via contatto, ha precisato Feng, aggiungendo che normalmente il patogeno viene trasmesso in un intervallo da uno a due metri.

L’esperto consiglia di usare fazzoletti, mani o braccia per coprire la bocca e il naso quando si tossisce o starnutisce per evitare schizzi di goccioline e contrastare la diffusione.