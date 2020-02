Como: operaio al lavoro morso da cane padrone di casa, finisce in ospedale

Milano, 11 feb. (Adnkronos) – Un piastrellista di 59 anni è stato morso da un cane mentre stava terminando un lavoro all’esterno di un’abitazione di Arosio, in provincia di Como. Non è chiaro perché l’animale, un pastore tedesco di proprietà del padrone di casa, un avvocato, l’abbia aggredito. Probabilmente, ricostruiscono i carabinieri di Cantù intervenuti sul posto, si è allarmato per i movimenti dell’operaio, che è stato portato in ospedale in codice giallo per la ferita lacero contusa alla gamba. Per ora, l’operaio non ha sporto denuncia contro il padrone del cane.