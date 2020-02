Compra una dose di cocaina con la mascherina: 26enne arrestato dai Carabinieri, “mi devo proteggere dal Coronavirus”

Consumatore di stupefacenti ma ‘igienista’: un giovane di 26 anni e’ stato fermato dai carabinieri mentre comprava una dose di cocaina nei boschi, con indosso la mascherina per proteggersi dal contagio del Coronavirus. E’ accaduto nel Varesotto, a Busto Arsizio, dove ieri sera i militari hanno effettuato un consueto servizio antidroga nei boschi fino a Castellanza. All’arrivo dei carabinieri, tra il fuggi fuggi generale, sono stati bloccati e identificati uno spacciatore con addosso alcune dosi di marijuana che e’ stato denunciato e il giovane, segnalato alla prefettura, che con il dispositivo sanitario stava per allontanarsi con la dose di cocaina in tasca.