E’ risultato negativo anche al secondo test sul coronavirus il giovane Niccolò, studente di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre, e tornato ieri in Italia dove è statp ricoverato allo Spallanzani di Roma in isolamento. A comunicare sullo stato di salute del 17enne è la direzione sanitaria dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani.