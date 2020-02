Coronavirus: 13 americani evacuati dalla nave crociera trasportati in Nebraska 

Tredici cittadini americani “ad alto rischio” Coronavirus cinese, evacuati dalla nave da crociera in quarantena in Giappone, sono stati trasportati nella struttura specializzata presso l’Universita’ del Nebraska. Lo hanno comunicato in una nota congiunta il dipartimento di Stato Usa e quello della Sanita’. Complessivamente sono 338 gli americani evacuati dalla nave Dimond Princess, a bordo di due voli, uno diretto in California presso la base aerea Travis con 177 passeggeri e l’altro in Texas, presso la base Lockland, con 155 passeggeri. Altri 40 cittadini Usa che erano a bordo della nave ma che erano gia’ stati trasportati in ospedale in Giappone non sono stati ammessi a bordo con gli altri rimpatriati.