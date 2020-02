Coronavirus: Chanel cancella la sfilata a Pechino

Il Coronavirus non risparmia l’industria della moda. Oltre a Prada, che ha deciso di rinviare la sfilata della collezione resort in calendario il 21 maggio prossimo in Giappone, anche Chanel ha deciso di fare lo stesso e cancellare uno show in programma a Pechino a maggio a causa dell’epidemia di Covid-19.

“Considerando la situazione attuale – ha annunciato la maison in una nota – e seguendo la guida delle autorità cinesi, Chanel ha deciso di rimandare il suo progetto di replica della collezione ‘Paris – 31 rue Cambon 2019/20 Métiers d’art’ (la sfilata era stata presentata a il 4 dicembre scorso al Grand Palais di Parigi, ndr) a un momento successivo e più appropriato”. La griffe della doppia C ha spiegato inoltre di stare “monitorando attentamente la situazione” sottolineando che “in primo luogo ci sono la salute e il benessere del nostro team e dei nostri clienti”.

Xi sente Johnson e Macron: “Battaglia a un punto cruciale”

Xi Jinping sente Boris Johnson ed Emmanuel Macron nel mezzo dell’emergenza per il nuovo coronavirus. “Le misure adottate dalla Cina per prevenire e controllare l’epidemia di Covid-19 stanno facendo progressi evidenti e la battaglia ha raggiunto un momento cruciale”, ha detto il leader cinese durante il colloquio telefonico con il premier britannico secondo quanto riportano i media ufficiali del gigante asiatico. Nella telefonata con il presidente francese, Xi ha assicurato che la Repubblica Popolare è determinata a “rafforzare la cooperazione con la Francia nel settore sanitario”. Downing Street ha fatto sapere che Johnson e Xi concordano sull’importanza delle relazioni bilaterali e di “lavorare insieme” anche per “rafforzare la partnership economica a beneficio” dei rispettivi Paesi e sulla questione dei cambiamenti climatici. Xi ha ringraziato il Regno Unito per il sostegno e le donazioni dallo scoppio dell’emergenza.