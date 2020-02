Coronavirus, il bilancio sale a 1.875 morti e 73.337 contagi: 92 casi in 12 paesi fuori dalla Cina

E’ salito a 1.875 il numero delle vittime provocate finora dal coronavirus: è quanto emerge dai dati aggiornati della John Hopkins University, secondo cui le persone contagiate sono 73.337 e quelle ricoverate sono 13.124.

“Al momento abbiamo 92 casi di coronavirus in 12 Paesi fuori dalla Cina”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing quotidiano sul coronavirus.

“Finora ci sono 92 casi di Covid-19 in 12 Paesi al di fuori della Cina che hanno registrato la trasmissione da uomo a uomo. Ma non abbiamo ancora assistito a una trasmissione locale sostenuta, tranne in circostanze specifiche come la nave da crociera Diamond Princess”. Lo ha evidenziato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul nuovo coronavirus.

“E’ oltre un mese che abbiamo iniziato a registrare casi di Covid-19 al di fuori della Cina. Ma al momento – ha spiegato – non disponiamo di dati sufficienti su casi esterni per fare un confronto significativo sulla gravità della malattia o sul tasso di mortalità. Supportiamo le autorità nazionali di tutti i Paesi che hanno registrato casi per rintracciare il virus e capire come le persone sono state infettate”.

Gli isolati alla Cecchignola fuori in due gruppi, giovedì e venerdì

Si avvicina la fine del periodo di isolamento per gli italiani rimpatriati da Whuan il 3 febbraio scorso e alloggiati nella cittadella militare della Cecchignola. Il calcolo dei 14 giorni di “sorveglianza sanitaria” e “osservazione clinica” a cura dei medici ed infermieri dell’Esercito, tutti provenienti dal policlinico militare Celio, era ripartito dopo il caso del 29enne trasferito all’ospedale Spallanzani perché risultato positivo al coronavirus.

A quanto apprende l’Adnkronos, dopo l’esito dei risultati degli ultimi test a cui verranno sottoposti, un primo gruppo dovrebbe uscire dall’isolamento giovedì, un altro gruppo venerdì. Infatti l’uscita dalla cittadella militare avverrà probabilmente in due diversi scaglioni.