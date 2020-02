Coronavirus: il 17enne italiano bloccato Wuhan è in buone condizioni di salute

Niccolò, lo studente 17enne di Grado bloccato a Wuhan per la febbre rilevata ai controlli medici, si trova in albergo ed è in buone condizioni di salute: lunedì, a causa della febbre, non si era imbarcato sul volo dell’Unità di Crisi della Farnesina con altri 56 connazionali.

“Faremo di tutto per riportare a casa Niccolò. Per il momento c’è una riunione importante che ci permetterà di delineare i prossimi passaggi“: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio prima della riunione al dipartimento della Protezione civile sulla vicenda del coronavirus con il capo Angelo Borrelli e il ministro della Salute Roberto Speranza.