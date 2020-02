Coronavirus: positivo l’amico in viaggio con il riminese

Un amico marchigiano che ha accompagnato il ristoratore riminese nel viaggio all’estero, è risultato anche lui positivo al Coronavirus ed è attualmente messo in quarantena dalla Regione Marche. Lo comunica la prefettura di Rimini, spiegando che le condizioni del ristoratore 71enne sono “stazionarie” e che si attendono i test sui tamponi di familiari, dipendenti e altri contatti dell’uomo e del ristorante.

L’Ausl riminese inoltre conferma che al momento il 71enne è l’unico caso in provincia. Le verifiche interessano in particolare i residenti nei comuni di Cattolica, San Clemente e Morciano di Romagna. L’Ausl provvederà, in raccordo con le forze dell’ordine, a identificare anche i fornitori entrati in contatto col ristorante.