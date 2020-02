Coronavirus: altri 10 positivi in Liguria, 2 nelle Marche

Ci sono altre 10 persone positive al coronavirus negli hotel di Alassio (Savona). In Liguria ci sono “16 positivi al momento. Uno e’ di Spezia, 15 provengono dal cluster di Alassio, dai due alberghi. Restano tre in corso di verifica e conferma, tutti e tre provenienti da Alassio”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nel corso del punto stampa sul coronavirus.

“Nella giornata di oggi altri due tamponi sono risultati positivi al test per il Coronavirus” nelle Marche. Lo rende noto la Regione. Con questo aggiornamento salgono a tre i casi risultati positivi al Coronavirus nelle Marche, tutti nella provincia di Pesaro Urbino. Uno dei pazienti ha avuto esito positivo anche alle controanalisi dell’Iss. Anche i due positivi di oggi saranno inviati domani mattina a Roma per il secondo check. “Abbiamo preso l’impegno di informarvi puntualmente perche’ riteniamo che conoscere le cose come stanno sia sempre la cosa migliore – ha detto il presidente Luca Ceriscioli – ed e’ meglio poter valutare notizie vere, anche se non positive, piuttosto che angosciarsi con le fake news”.