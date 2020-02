Coronavirus: 2461 morti e oltre 78mila contagiati nel mondo, picco di casi in Corea del Sud

Secondo il sito di monitoraggio realizzato dal Center for Systems Science and Engineering della Johns Hopkins University, sono 2.461 i morti finora a causa del Coronavirus, di cui 2.346 in Cina. I contagiati sono 78.767 (di cui 76.936 in Cina) e 23.196 sono i guariti.

Altre due persone sono morte in Corea del Sud dove si sono registrati altri 123 casi di Coronavirus, arrivando così a un totale di 556 contagi e quattro vittime: lo hanno confermato le autorità di Seoul secondo le quali sono stati segnalati casi anche nella capitale Seoul, nella provincia sud-occidentale centrale di Chungcheong e sull’isola di Jeju.