Coronavirus, situazione preoccupante: il 38enne aveva partecipato a 2 gare di corsa, il suo medico di base ha la polmonite

Continua la preoccupazione per l’epidemia di coronavirus, che si sta purtroppo diffondendo anche in Italia. Sono 6 i contagi verificatesi nella provincia di Lodi: l’allarme è partito da un 38enne che risulta ora ricoverato in gravi condizioni. Insieme a lui è risultata positiva al coronavirus anche la moglie, che è incinta, e altre 3 persone. L’uomo è ricoverato a Codogno, non è possibile spostarlo per via delle sue gravi condizioni. Risulta ricoverato all’Ospedale Sacco di Milano con la polmonite anche il medico di base che ha visitato l’uomo lo scorso lunedì. Emergono intanto nuovi dettagli e si cerca di ricostruire gli ultimi 20 giorni dell’uomo, al fine di limitare l’espandersi dell’epidemia.

Il 38enne contagiato dal coronavirus e ricoverato a Codogno aveva partecipato a una mezza maratona il 2 febbraio a S.Margherita Ligure e il 9 aveva corso a Sant’Angelo Lodigiano con la sua squadra, come racconta all’ANSA il presidente dell’associazione. “Quando abbiamo capito che la persona contagiata era lui, stamani ho chiamato il 112 e mi hanno chiesto se stiamo tutti bene, dicendoci che verranno a casa a farci il tampone. Stiamo tutti e bene e siamo tutti a casa, ho fornito nomi di tutte le 40 persone che sono state a contatto con lui e aspettiamo di essere contattati”.

Il 38enne domenica 16 avrebbe dovuto partecipare a un’altra gara “ma non si è presentato perché aveva già qualche linea di febbre, io ho saputo ieri che era in ospedale con la polmonite, poi è venuto fuori il coronavirus perché la moglie si è ricordata che aveva avuto contatti con una persona tornata dalla Cina, ma fino a due giorni fa non avevano mai pensato alla possibilità di contagio”. Anche la moglie del 38enne è una sportiva: “corre con noi ma in questo momento è ferma perché incinta”. Domenica prossima la squadra dovrebbe partecipare a un’altra gara, ma ha deciso di non presentarsi.

Il medico di base del contagiato ha la polmonite

Il medico di base del 38enne positivo al Coronavirus è ricoverato in ospedale con la polmonite. A quanto si apprende, il dottore sarebbe ricoverato a Milano.

Gli amici della coppia: “Ragazzi splendidi e felici”

“Una bella coppia, due ragazzi splendidi e felici per il bimbo in arrivo“: così il dirigente della squadra sportiva con cui corrono parla del 38enne positivo al coronavirus ricoverato a Codogno e della moglie, anche lei positiva al test. “Sono diversi anni che li conosciamo e siamo molto preoccupati per loro” sottolinea lo sportivo. Il 38enne, in particolare, “corre con noi da 7-8 anni, è una persona molto attiva e fa parte del direttivo, ci vediamo sempre in sede ogni lunedì sera, per me è una persona importante”. E infatti ora il pensiero corre all’amico ricoverato, prima ancora che alla paura di essere contagiati: dei 40 nomi passati alle autorita’ sanitarie, “dalla chat ho capito che stiamo tutti bene, la nostra preoccupazione è tutta per lui”.