Coronavirus, 38enne contagiato in Lombardia: “Prima di avvertire i sintomi è andato a lavoro, ha partecipato a una gara di podismo e a una partita di calcio”

“Almeno altre cinque persone presentano in queste ore i sintomi del Coronavirus, mentre due sarebbero i contagi oltre a quello del 38enne (fra cui la moglie)“: lo riporta nell’edizione online la testata lodigiana “il Cittadino”, secondo cui “l’uomo, originario di Castiglione, lavora all’Unilever di Casale, dove è già stata avviata la procedura di emergenza, in attesa di indicazioni dalle autorità sanitarie. Per amici, conoscenti e tutte le persone che sono state a contatto con lui in questi è scattata la quarantena“. “In queste ore è in corso una ‘mappatura’ dei luoghi e delle persone che il 38enne ha frequentato negli ultimi giorni, prima del ricovero. Sabato scorso aveva partecipato a un corso di primo soccorso della Croce Rossa a Codogno, aveva giocato una partita di calcio con il Picchio di Somaglia e pare abbia partecipato a una gara di podismo sul territorio. Senza contare che, prima di avvertire i sintomi, è andato regolarmente al lavoro“.