Coronavirus: 406 contagi in Lombardia e 133 casi in Veneto, molti sono asintomatici

“Oggi in Lombardia i casi positivi al coronavirus sono 406, dei quali 216 ospedalizzati. Più della metà è asintomatico, è a casa e sta bene“: i dati aggiornati sono stati forniti dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ospite di Agorà.

“L’altro ieri gli ospedalizzati sono stati 44 e ieri 39. Non è una statistica ma il numero di coloro che da positivi sono stati ricoverati si è ridotto – ha sottolineato l’assessore – E poi abbiamo avuto 37 persone che sono state dimesse, quindi in condizioni di poter lasciare l’ospedale, molti col tampone negativo e altri guariti. Un segnale“. “La situazione è ancora da capire, è molto articolata e complessa ma non ci sono solo dati si un crescere rossiniano ma anche di una certa positività“, ha concluso Gallera.

In Veneto sono 133 i casi positivi al Coronavirus: lo conferma il bollettino della Regione aggiornato alle 06:30. Si tratta di 13 casi in più rispetto a ieri. Sessantanove pazienti sono asintomatici.

In Veneto ci sono “133 persone positive delle quali 69 non hanno nessun sintomo. 21 sono ricoverati e 8 sono in terapia intensiva“, ha confermato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Rainews. “Non abbiamo una crescita esponenziale, c’e’ una crescita lenta dei positivi e dei contagiati. Abbiamo fatto 6.800 campioni perche’ abbiamo voluto da subito il campionamento dei casi per dare tranquillita’ ai cittadini rispetto al focolaio“.