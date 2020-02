Coronavirus: 7 casi in Israele, ultimi 2 sono tornati dall’Italia

Sono saliti a sette gli israeliani ricoverati in totale isolamento in ospedali di Tel Aviv e di Haifa dopo essere stati trovati positivi al Coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della sanita’ israeliano, citato dai media. Gli ultimi due casi registrati oggi riguardano due israeliani rientrati dall’Italia rispettivamente il 22 ed il 24 febbraio. Le loro condizioni di salute non sono note. In precedenza si era appreso del ricovero di un passeggero della Princess Diamond rientrato oggi in Israele dal Giappone dopo essere stato giudicato sano. Gli esami condotti al suo atterraggio hanno invece stabilito che era stato contagiato.